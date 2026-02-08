Alibegovic show l' Apu batte Sassari 92-79

A Udine l'Apu ha vinto contro Sassari 92-79, in una partita che non ha mai avuto dubbi. La squadra di Vertemati ha mostrato un ritmo preciso e ha tenuto sempre sotto controllo gli avversari, regalando ai tifosi una vittoria importante in vista dei playoff.

Il capitano mette a segno 26 punti e proietta i bianconeri all'ottavo posto, in zona playoff. Ottima prestazione di tutta la squadra, tra cui il primo acuto di Zoriks, mentre Dawkins è sempre più separato in casa A Udine si respira aria di playoff. La squadra di Vertemati funziona come un orologio e batte Sassari in una partita mai veramente in discussione. Solo nel primo quarto gli ospiti hanno dato del filo da torcere ai bianconeri, soprattutto sotto canestro, ma una volta prese le misure i friulani hanno mantenuto una doppia cifra di vantaggio in quasi tutto il match. A convincere oggi è stata soprattutto la circolazione di palla, che ha permesso di tessere sempre trame offensive interessanti e di costruire tiri aperti, realizzati a turno da tutti i cecchini bianconeri.

