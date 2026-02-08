Alfredo Guardiano, magistrato della Cassazione, spiega perché sarà presente all’evento del No. In un’intervista, afferma di non nascondersi e di essere tra i tanti professionisti del settore che si stanno schierando, tra chi sostiene il sì e chi il no alla riforma. Guardiano sottolinea di essere coinvolto come moltissimi altri, senza tentare di nascondere le proprie opinioni.

"Non mi nascondo. Sono uno delle migliaia di magistrati, avvocati, docenti, e anche membri del Csm, impegnati per il sì o per il no alla riforma". Alfredo Guardiano, consigliere di Cassazione, uno dei 19 membri dell'Ufficio per il referendum, in un'intervista al Corriere della Sera, respinge con apparente nonchalance le accuse di conflitto d'interessi piovute sulla sua testa dalla maggioranza. Nei prossimi giorni, infatti, Guardiano modererà un incontro del fronte del No sul referendum sulla giustizia, del quale il governo sabato con un CdM lampo ha confermato la data del voto. La destra, con i parlamentari Maurizio Gasparri ed Enrico Costa in testa, lo ha accusato di essere un giudice di parte, che ha fatto pesare il suo no alla riforma sull'ordinanza appena emessa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alfredo Guardiano, la toga della Cassazione: "Perché partecipo all'evento del No"

Approfondimenti su Alfredo Guardiano

Toga non mangia toga: questa espressione sottolinea come i magistrati, pur indossando l’abito ufficiale, non agiscano esclusivamente per se stessi.

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, condannato per il suo ruolo nella strage di Bologna del 1980.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Alfredo Guardiano

Argomenti discussi: Guardiano: Contrario alla riforma ma non prendo decisioni di parte; Fanno campagna per il No. Chi sono i giudici che volevano far slittare il referendum; Referendum: Gasparri, ‘ottimati in toga in alcune ore e militanti in altre’; Referendum, esplode lo scandalo Guardiano: È lo stesso che modererà il convegno per il no | Libero Quotidiano.it.

Guardiano: Contrario alla riforma ma non prendo decisioni di parteIl magistrato messo sotto accusa dal capogruppo dei meloniani: Non mi nascondo, tante toghe impegnate per il sì o il no ... repubblica.it

Referendum: Gasparri, 'ottimati in toga in alcune ore e militanti in altre'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Dell’ufficio della Cassazione che ha preso delle decisioni in materia di referendum hanno fatto parte tale Alfredo Guardiano, magistrato che parteciperà anche nei prossimi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

"Contro di me accuse gravi e infondate": Così Alfredo Guardiano, componente dell'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, che ieri ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia. #ANSA x.com

"La forza del destino" at Teatro alla Scala Alexander Vinogradov - Padre Guardiano December 7, 10, 13, 16, 19, 22, 2024 Marco Filippo Romano - Baritono - Fra Melitone December 7, 10, 13, 16, 19, 22, 28, 2024, January 2, 2025 Fabrizio Beggi, Basso - Il Mar facebook