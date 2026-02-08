A Nizza Monferrato, questa sera, un episodio di tensione ha portato i carabinieri a intervenire per evitare il peggio. Un gruppo di persone si è radunato sotto l’abitazione di un giovane di origini africane, accusandolo di aver aggredito due persone, tra cui Alex Manna e Zoe. La situazione è degenerata velocemente, con alcuni presenti che hanno tentato di linciarlo. I militari sono arrivati sul posto e sono riusciti a fermare il tentativo di violenza, portando via il giovane per metterlo in sicurezza. La vicenda resta ancora da

Nizza Monferrato (Asti), 8 febbraio 2026 – Prima l’assedio sotto l’abitazione di un giovane di origine africana. Poi l’intervento dei carabinieri che evitano il linciaggio del ragazzo, risultato estraneo ai fatti e forse chiamato in causa proprio dal vero assassino per depistare. Prima della confessione del 19enne Alex Manna per l’omicidio della 17enne Zoe Trinchero davanti al pubblico ministero di turno della procura di Alessandria Giacomo Ferrando a Nizza Monferrato, una cinquantina di residenti si era radunata sotto l’abitazione di un giovane in cura per problemi di natura psichiatrica: il ragazzo si è barricato in casa fino al momento in cui è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza, ma non è stato mai indagato nella vicenda né risultano a suo carico provvedimenti giudiziari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Alex Manna e il tentativo di depistaggio: "Io e Zoe aggrediti da un nordaficano". I carabinieri sventano il linciaggio

Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stata trovata morta dopo un litigio con un amico.

Alex Manna ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero durante un interrogatorio.

