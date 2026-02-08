Alex Farronato muore travolto da una valanga in Marmolada | tragedia a Punta Serauta

Un uomo di 41 anni, Alex Farronato di Romano d’Ezzelino, ha perso la vita nel pomeriggio di sabato sulla Marmolada, vicino a Punta Serauta. Secondo le prime informazioni, è stato travolto da una valanga mentre si trovava in zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La zona rimane ancora sotto attenzione, mentre si cercano di capire cosa abbia provocato lo staccamento improvviso di neve.

Si chiamava Alex Farronato, aveva 41 anni ed era bassanese di Romano d'Ezzelino. È lui la vittima della valanga che si è staccata nel pomeriggio di sabato lungo il versante trentino della Marmolada, nei pressi di Punta Serauta. Un dramma che scuote ancora una volta il mondo della montagna e che.

