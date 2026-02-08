Alessandro Mennini in concerto per I Sabati all’Accademia
Sabato 14 novembre, l’Accademia Filarmonica di Bologna ospiterà il concerto di Alessandro Mennini al pianoforte, nella storica Sala Mozart di Palazzo Carrati. La rassegna “I Sabati all’Accademia” prosegue così con un evento che richiama appassionati di musica classica, pronti ad ascoltare le note del musicista in uno dei luoghi più antichi e suggestivi della città.
Sabato 14 novembre 2026 prosegue la rassegna dei "I Sabati all'Accademia" dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto di Alessandro Mennini al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666.Musiche di MozartChopin, WagnerLiszt, StravinskijAgosti e VerdiLiszt.
Approfondimenti su Alessandro Mennini
