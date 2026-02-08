Albino il Villaggio Sportivo accoglie la campionessa di sci over Graziella Carrara

Questa sera ad Albino il Villaggio Sportivo delle Biblioteche ospiterà Graziella Carrara, la campionessa di sci che ha fatto parlare di sé. L’appuntamento è alle 20.30, pronta a condividere la sua esperienza con chi vorrà ascoltarla.

Albino. Il Villaggio Sportivo delle Biblioteche ospiterà martedì 10 febbraio alle 20.30 l’albinese Graziella Carrara, campionessa di sci. Sarà il giornalista Luca Bassi a intervistare la campionessa, medaglia d’oro di sci per la categoria 70-74. La serata è ad ingresso libero. Graziella Carrara è una delle atlete italiane più longeve e applaudite nel panorama dello sci master internazionale. Originaria di Albino, Carrara si è messa in luce nel 2024 con prestazioni eccezionali ai World Winter Masters Games, una delle competizioni più importanti dello sci alpino, dedicata agli “ over ”. Nel 2024, a 74 anni, età in cui molti appassionati dello sport d’inverno limitano la propria attività alla semplice pratica amatoriale, Carrara ha conquistato due medaglie d’oro nelle discipline dello Slalom Gigante e del Super G nella categoria 70-74 anni, dimostrando talento, determinazione e una preparazione atletica fuori dal comune.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Continua il viaggio de Il Villaggio Sportivo delle Biblioteche con un nuovo appuntamento dedicato allo #sport, tutto al femminile. Martedì 3 febbraio, ore 20.30 Biblioteca Comunale di Albino Luca Bassi intervista Melissa Paganelli, kickboxer e utrar facebook