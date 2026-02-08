Al ’Madison’ ci sono quindici club e 220 giocatori Youth League a Bologna grazie ad Alibegovic

Bologna si conferma capitale del basket anche tra i giovani. Al PalaDozza arriva la Youth League, evento mai successo prima nella storia della European Youth Basketball League. Quindici club e 220 giocatori si sfidano in stage e mini-tornei, portando l’atmosfera del basket di livello internazionale in città.

Bologna è Basket City anche a livello giovanile. In questi giorni il PalaDozza è teatro, per la prima volta nella storia della European Youth Basketball League, di uno degli stage, e mini-tornei, della federazione giovanile europea. Quindici squadre proventi da dieci Paesi Europei, per un totale di 220 tra giocatori e staff, si stanno affrontando al Madison di Piazza Azzarita per la qualificazione alle SuperFinals di aprile. Il torneo Eybl di categoria under 17, organizzato dall’International Basketball Academy di Teo Alibegovic. "Siamo orgogliosi di essere riusciti a organizzare questo torneo così importante a Bologna – sottolinea Alibegovic –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Youth League a Bologna grazie ad Alibegovic

