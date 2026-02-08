Akanji dopo Sassuolo Inter | Vogliamo vincere lo scudetto e c’è solo un modo Ecco quale

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Akanji si è mostrato determinato. Il difensore dell’Inter ha detto chiaramente che la squadra vuole vincere lo scudetto e ha spiegato quale strada intende seguire. Le sue parole arrivano dopo una partita importante e confermano la volontà di fare di tutto per arrivare in cima alla classifica.

Inter News 24 Akanji, difensore dell’Inter, ha analizzato l’importantissima vittoria ottenuta contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni. Intervenuto a Sky dopo Sassuolo-Inter, Manuel Akanji ha dichiarato: PAROLE – « Primo gol? E’ stata una vittoria molto importante e una bella prestazione: non è stato semplice come sembra, il primo tempo è stato equilibrato, Poi nel secondo abbiamo spinto e poi dopo il rosso la partita è finita per loro: ottimo risultato.Vogliamo vincere lo scudetto e bisogna vincere per restare in cima fino a fine anno: dobbiamo concentrarci su noi stessi per vincere le nostre partite e saremo campioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

