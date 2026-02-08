Agrivoltaico troppi progetti Il caso a Roma

Da ilgiorno.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma e in tutta Italia cresce il numero di progetti agrivoltaici. Molti di questi, però, suscitano preoccupazioni tra cittadini e ambientalisti. In provincia di Pavia, il rischio di uno scempio territoriale è concreto: l’eccessiva quantità di impianti potrebbe distruggere il paesaggio e compromettere l’attività agricola. L’allarme arriva da chi lavora da anni nel settore e teme che la corsa ai progetti fotovoltaici possa portare più danni che benefici.

"Non ho intenzione di abbassare la guardia sullo scempio che il territorio della provincia di Pavia rischia di subire, a causa dell’eccessivo numero di progetti fotovoltaici e agrivoltaici che lo minacciano". Il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio (nella foto) ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’ambiente e dell’agricoltura per chiedere in che modo intendono tutelare il paesaggio e il suolo agricolo, che rappresentano parte integrante dell’identità del territorio, della comunità che vi abita e di tutto il Paese. In Lomellina è stata chiesta l’autorizzazione per il 17° impianto agrivoltaico e un altro dovrebbe interessare i comuni di Cigognola e Broni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

agrivoltaico troppi progetti il caso a roma

© Ilgiorno.it - Agrivoltaico troppi progetti. Il caso a Roma

Approfondimenti su Agrivoltaico Progetti

Agrivoltaico, il caso in Comune: "Un errore, ma non abbiamo poteri"

La polemica sull’agrivoltaico a Reggio non si ferma.

Cuore: troppi italiani trascurano la prevenzione, il caso delle donne

In Italia, le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Agrivoltaico Progetti

Argomenti discussi: Agrivoltaico troppi progetti. Il caso a Roma; Agrivoltaico ad Ampugnano. Il Comune mette i ’paletti’.

agrivoltaico troppi progetti ilEco The Photovoltaic Group investe nell’agrivoltaico con il Basket Bond Filiera LombardiaECO The Photovoltaic Group è tra la prime imprese beneficiarie di ‘Basket Bond Lombardia’, il programma di Regione Lombardia ... cremonaoggi.it

agrivoltaico troppi progetti ilNuovo campo agrivoltaico, ambientalisti sulle barricate: «Sarà devastante»Futuro Sostenibile contesta l’ennesimo progetto lomellino La Rosa: «Previsti asparagi invece del riso: non va bene» ... laprovinciapavese.gelocal.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.