Agrivoltaico troppi progetti Il caso a Roma

A Roma e in tutta Italia cresce il numero di progetti agrivoltaici. Molti di questi, però, suscitano preoccupazioni tra cittadini e ambientalisti. In provincia di Pavia, il rischio di uno scempio territoriale è concreto: l’eccessiva quantità di impianti potrebbe distruggere il paesaggio e compromettere l’attività agricola. L’allarme arriva da chi lavora da anni nel settore e teme che la corsa ai progetti fotovoltaici possa portare più danni che benefici.

"Non ho intenzione di abbassare la guardia sullo scempio che il territorio della provincia di Pavia rischia di subire, a causa dell'eccessivo numero di progetti fotovoltaici e agrivoltaici che lo minacciano". Il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio (nella foto) ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'ambiente e dell'agricoltura per chiedere in che modo intendono tutelare il paesaggio e il suolo agricolo, che rappresentano parte integrante dell'identità del territorio, della comunità che vi abita e di tutto il Paese. In Lomellina è stata chiesta l'autorizzazione per il 17° impianto agrivoltaico e un altro dovrebbe interessare i comuni di Cigognola e Broni.

