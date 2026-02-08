Agrigento | investito da un' auto muore dopo un mese di ricovero

Pietro Tedesco, 78 anni, è morto dopo un mese di ricovero all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L’uomo era stato investito il 12 gennaio in piazza Vittorio Emanuele, davanti alla questura di Agrigento. Le sue condizioni si erano aggravate, e alla fine non ce l’ha fatta.

E' morto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Pietro Tedesco, 78 anni, investito lo scorso 12 gennaio in piazza Vittorio Emanuele, davanti alla questura di Agrigento. L'uomo, subito soccorso e trasferito inizialmente al San Giovanni di Dio, era stato poi ricoverato nel reparto di neurochirurgia del nosocomio nisseno a causa di un grave trauma cranico. Le sue condizioni, già critiche, sono progressivamente peggiorate fino al decesso. L'uomo era stato travolto da un'autoa guidata da una quarantenne che si era immediatamente fermata per prestare aiuto. La donna, inizialmente indagata per lesioni personali colpose, dovrà ora rispondere dell'ipotesi di reato di omicidio stradale.

