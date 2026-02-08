Addio a Federman storico proprietario del Maccabi Tel Aviv

La comunità del Maccabi Tel Aviv piange la scomparsa di David Federman, storico proprietario della squadra. La notizia ha colpito molti, che ricordano Federman come una figura di riferimento nel mondo dello sport e della città. La perdita si sente forte tra i tifosi e chi ha conosciuto da vicino il suo impegno nel club.

La comunità del maccabi tel aviv si unisce nel dolore per la perdita di una figura di riferimento: david federman. 82 anni? No, l'età è 81, ma il peso della sua presenza nel club resta implacabile. Federman è mancato domenica mattina nella sua abitazione, circondato dall'affetto della moglie e dei figli. L'annuncio ufficiale della società sottolinea che questa perdita lascia un vuoto profondo nella famiglia del club e nella comunità sportiva israeliana. Federman non era solo un investitore: era l'anima stessa del club. La sua leadership ha accompagnato anni di sviluppo, contribuendo a trasformare il maccabi tel aviv in una potenza riconosciuta a livello globale.

