Acquafresca | La bravura di Allegri è il saper toccare le corde giuste nello spogliatoio

L’ex attaccante di Serie A Robert Acquafresca parla di Massimiliano Allegri, suo allenatore a Cagliari. Acquafresca dice che la vera forza di Allegri sta nel saper parlare e motivare i giocatori, toccando le corde giuste nello spogliatoio. Ricorda i tempi in cui lavoravano insieme e sottolinea come Allegri sappia creare un gruppo compatto e pronto a lottare.

Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari, Genoa, Atalanta e Bologna tra la altre, si è raccontato a 'TMW Radio', durante il format 'Storie di Calcio'. Tra i diversi temi, l'ex calciatore di Serie A si è voluto soffermare sui suoi ex allenatori, tra cui Massimiliano Allegri. Ecco le parole di Acquafresca sull'attuale tecnico del Milan. "Ho avuto Allegri, Conte e Gasperini, i tre italiani più bravi. Sono personalità diverse e anche il modo di vedere il calcio è diverso. Tutti mi hanno dato tantissimo. Sono stato davvero fortunato. La bravura di Allegri è il saper toccare le corde giuste nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

