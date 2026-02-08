I Charlotte Hornets hanno ufficialmente firmato un contratto con l’ala Tosan Evbuomwan. L’accordo è di tipo two-way, il che significa che il giocatore potrà alternare tra la squadra di Charlotte e la G-League. La notizia arriva direttamente dall’agente di Evbuomwan, George S. Langberg, che ha confermato l’intesa a ESPN. Si tratta di un passo importante per il giovane, che ora avrà l’opportunità di mettersi in mostra nel campionato NBA.

The Charlotte Hornets are signing forward Tosan Evbuomwan to a two-way NBA deal, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells ESPN. Evbuomwan has averaged 7.4 points and 3.6 rebounds in 50 career NBA games. Un nuovo nucleo di potenziale entra nel sistema della franchigia, tramite un accordo che consente a un'ala giovane di muoversi tra NBA e lega di sviluppo. L'operazione riflette una strategia orientata al talento emergente, con attenzione all'equilibrio tra presente competitiva e proiezione futura. La scelta riguarda Tosan Evbuomwan, ala che entra a far parte del roster attraverso un contratto two-way. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Accordo raggiunto tra i Charlotte Hornets e l'ala Tosan Evbuomwan

Approfondimenti su Charlotte Hornets

I Charlotte Hornets hanno annunciato di aver firmato un contratto two-way con Tosan Evbuomwan.

Coby White sta per trasferirsi ai Charlotte Hornets.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Charlotte Hornets

Argomenti discussi: Le forze democratiche siriane annunciano un accordo di normalizzazione con Damasco; Accordo tra India e Ue, effetti dal 2027 ma le imprese devono investire adesso; Siria, raggiunto l'accordo tra governo e curdi: integrazione militare e amministrativa; Accordo raggiunto tra Regione e università sulle nomine dei primari universitari.

Accordo raggiunto tra Regione e università sulle nomine dei primari universitariDopo mesi di muro contro muro, trovato l'accordo tra sistema sanitario e mondo accademico. Soddisfatto l'assessore Bertolaso: Questo Protocollo mette ordine, aggiorna i modelli organizzativi e valori ... varesenews.it

Siria, raggiunto l'accordo tra governo e curdi: integrazione militare e amministrativaLeggi su Sky TG24 l'articolo Siria, raggiunto l'accordo tra governo e curdi: integrazione militare e amministrativa ... tg24.sky.it

Gli ultimi 4 giorni di Mike Conley: Martedì: Minnesota lo inserisce in una trade, dà l'addio ai Timberwolves, e diventa un nuovo giocatore dei Chicago Bulls Mercoledì: lascia i Chicago Bulls che lo girano a Charlotte e diventa un nuovo giocatore degli Hornets G x.com

La squadra più in forma della NBA in questo momento Senza dubbio Charlotte. Gli Hornets infilano l’ottava vittoria consecutiva, espugnando anche il complicato campo di Houston, e volano a un impressionante 9–1 nelle ultime dieci partite. Un filotto che li pr facebook