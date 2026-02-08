AAA | Lola Vice e Mr Iguana nuovi campioni mixed tag team sfruttando l’assenza di Chelsea Green infortunata

Questa notte, durante l’episodio di AAA Lucha Libre su Fox, i titolari dei titoli, Chelsea Green ed Ethan Page, sono stati costretti a saltare l’incontro a causa dell’infortunio di Green. Al loro posto sono saliti sul ring Lola Vice e Mr Iguana, che hanno vinto il match e sono diventati i nuovi campioni di mixed tag team. La gara si è svolta senza Green, ma i nuovi campioni hanno dimostrato di saper approfittare dell’assenza dei rivali e hanno conquistato il titolo con un finale deciso.

Per l'episodio AAA Lucha Libre on Fox di questa notte era previsto un Mixed Tag Team match con i titoli in palio tra i campioni Chelsea Green e Ethan Page contro gli sfidanti Lola Vice e Mr. Iguana, coppia sempre più affiatata con la cubana che ha preso il posto di La Hiedra anche nel cuore del variopinto compagno. Un match che però stava per saltare a causa di un infortunio occorso a Chelsea Green nell'ultimo episodio di SmackDown. Chelsea è apparsa solo in videochiamata con Ethan Page mostrandosi con un tutore alla gamba per via di un infortunio alla caviglia. A quel punto però è apparsa La Hiedra che ha trascinato con forza Page sul ring per disputare lo stesso il match prendendo lei il posto della Green.

