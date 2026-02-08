A Ottone nessuno vuole fare il consigliere di minoranza

A Ottone il consiglio comunale è vuoto. Nessuno si è presentato per ricoprire il ruolo di consigliere di minoranza. Gli scranni dell’opposizione restano deserti, lasciando il paese senza rappresentanti dall’altra parte della politica.

Ci sono lavori che nessuno vuole più fare. Uno è il consigliere di minoranza a Ottone. Nel comune dell’Alta Valtrebbia gli scranni dell’opposizione rimangono desolatamente vuoti. A novembre il capogruppo Marco Boccenti, ex candidato sindaco, e i consiglieri Paolo Comiotto e Franco Valla avevano.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Ottone Nessuno

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ottone Nessuno

A Ottone nessuno vuole fare il consigliere di minoranzaIl sindaco Beccia: «Situazione inedita e indegna, contatterò la prefettura, non so se è ostruzionismo o altro» ... ilpiacenza.it

#RifugioDiPallina Ottone...Lilly...Carlo...Asya...Lucky...Jack...ringraziano per poter continuare a festeggiare ogni sera il "DENTASTIX TIME" ...siete sempre speciali perché pensate a tutti nessuno escluso... proprio come noi #ErPapy facebook