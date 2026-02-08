A Ottone nessuno vuole fare il consigliere di minoranza

A Ottone il consiglio comunale è vuoto. Nessuno si è presentato per ricoprire il ruolo di consigliere di minoranza. Gli scranni dell’opposizione restano deserti, lasciando il paese senza rappresentanti dall’altra parte della politica.

Ci sono lavori che nessuno vuole più fare. Uno è il consigliere di minoranza a Ottone. Nel comune dell'Alta Valtrebbia gli scranni dell'opposizione rimangono desolatamente vuoti. A novembre il capogruppo Marco Boccenti, ex candidato sindaco, e i consiglieri Paolo Comiotto e Franco Valla avevano.

