A Ospitaletto si respira un’aria di rivincita. Dopo un mese intenso, il Renate si prende qualche giorno di pausa per ricaricare le energie. La squadra guarda già alla prossima sfida, con la voglia di mettere in campo tutta la sua determinazione. La pausa serve anche a prepararsi meglio in vista di un febbraio e marzo pieni di impegni, tra turni infrasettimanali e partite importanti.

In settimana ha potuto tirare un po’ il fiato dopo il tour de force di gennaio. Anche per ricaricare le batterie in vista di un febbraio (e inizio marzo) con dentro un altro paio di turni infrasettimanali. Ma con 38 punti all’attivo, la quarta posizione (alla vigilia di questo turno) e un organico forse più forte (questo lo vedremo) ma sicuramente più completo scaturito dal mercato di riparazione è tutto più facile. I nerazzurri questo pomeriggio saranno di scena a Ospitaletto contro la matricola bresciana che si sta comunque ben comportando e che all’andata sbancò il “Mino Favini“ di misura 2-1 nel primo scontro diretto tra le due formazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Ospitaletto per sognare. Il Renate medita vendetta

Approfondimenti su Renate Ospitaletto

Ultime notizie su Renate Ospitaletto

