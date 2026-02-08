A Crans-Montana incendio improvviso al memoriale per le vittime del Constellation persone in lacrime

Questa mattina presto a Crans-Montana si è verificato un incendio al memoriale dedicato alle vittime del Constellation. Le fiamme sono divampate alle sei, pochi minuti dopo l’alba, e hanno causato molta emozione tra le persone presenti. Alla vista del rogo, molti hanno pianto, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L'incendio è divampato nella primissima mattinata di oggi, intorno alle 6 di domenica 8 febbraio. Molte persone in lacrime alla vista delle fiamme a pochi metri dal locale della tragedia ma fortunatamente non si registrano feriti.

