A Crans-Montana incendio al memoriale delle vittime della strage mistero sulle cause | la nota della Polizia

Questa mattina, il memoriale delle vittime della strage di Crans-Montana è stato colpito da un incendio. Le fiamme hanno danneggiato la struttura vicino a Le Constellation, e ora le autorità indagano sulle cause. Non ci sono ancora certezze su cosa abbia provocato il rogo, ma i vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area. La comunità aspetta risposte mentre i rilievi continuano a chiarire cosa sia successo.

In fiamme il memoriale delle vittime della strage di Crans-Montana. Un incendio è scoppiato nel gazebo allestito nel comune svizzero, a pochi metri dal locale Le Constellation, dove erano stati raccolte insieme le centinaia di biglietti, candele, fiori e lettere dedicati alla memoria delle vittime del disastro di Capodanno. Il rogo è stato spento rapidamente, in corso le indagini per accertarne le cause. L'incendio al memoriale di Crans-Montana Il fuoco è divampato intorno alle 6 della mattina di domenica 8 febbraio, quando è scattato l'allarme e l'intervento dei vigili del fuoco nell'igloo che conteneva tutti gli omaggi alle vittime della strage di Crans-Montana oltre a un librone per raccogliere pensieri e firme: dalle prime immagini arrivate dal comune svizzero si può vedere come buona parte della copertura in plastica sia andata in fiamme. Crans Montana, incendio al memoriale delle vittime Questa mattina alle sei, un incendio ha distrutto l'igloo che ospitava il memoriale delle vittime di Capodanno a Crans Montana. Un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Crans-Montana. Svizzera, sale a 41 il numero delle vittime nell'incendio di Crans-Montana; Fiamme al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana; Crans, 171 telefonate in un'ora e mezza: C'è un'emergenza. Lo strazio e le richieste di aiuto; Crans-Montana: morto un 18enne a Zurigo. Rogo vicino a Le Constellation: in fiamme il memoriale per le vittime di Crans-MontanaMomenti di grande sconforto dopo che il rogo è divampato nel memoriale che contiene i messaggi di cordoglio per le vittime. Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperta un'indagineROMA – Un incendio è divampato questa mattina a Crans Montana nel memoriale dedicato alle vittime del Constellation. A farlo sapere è la polizia cantonale del Vallese sottolineando che l'incendio è ... Incendio al memoriale delle vittime di Crans-Montana Un incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente sp

