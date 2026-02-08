A Crans-Montana incendio al memoriale delle vittime della strage mistero sulle cause | la nota della Polizia

Questa mattina, il memoriale delle vittime della strage di Crans-Montana è stato colpito da un incendio. Le fiamme hanno danneggiato la struttura vicino a Le Constellation, e ora le autorità indagano sulle cause. Non ci sono ancora certezze su cosa abbia provocato il rogo, ma i vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area. La comunità aspetta risposte mentre i rilievi continuano a chiarire cosa sia successo.

In fiamme il memoriale delle vittime della strage di Crans-Montana. Un incendio è scoppiato nel gazebo allestito nel comune svizzero, a pochi metri dal locale Le Constellation, dove erano stati raccolte insieme le centinaia di biglietti, candele, fiori e lettere dedicati alla memoria delle vittime del disastro di Capodanno. Il rogo è stato spento rapidamente, in corso le indagini per accertarne le cause. L’incendio al memoriale di Crans-Montana Il fuoco è divampato intorno alle 6 della mattina di domenica 8 febbraio, quando è scattato l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco nell’igloo che conteneva tutti gli omaggi alle vittime della strage di Crans-Montana oltre a un librone per raccogliere pensieri e firme: dalle prime immagini arrivate dal comune svizzero si può vedere come buona parte della copertura in plastica sia andata in fiamme. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina alle sei, un incendio ha distrutto l'igloo che ospitava il memoriale delle vittime di Capodanno a Crans Montana.

