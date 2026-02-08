A che ora parte Sofia Goggia oggi in discesa | n di pettorale tv streaming

Oggi Sofia Goggia scende in pista a Cortina d’Ampezzo per la discesa libera alle 11. La campionessa italiana, con il pettorale numero, punta a conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming.

Domenica 8 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si assegnerano le medaglie, infatti, nella discesa libera, con la gara che inizierà alle ore 11.30. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 12.05.00: la discesa libera femminile, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’30” l’una dall’altra. Per la discesa femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 fino alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sofia Goggia parteciperà alla discesa libera di Tarvisio 2026, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

