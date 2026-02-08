A che ora lo snowboard oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari PGS 8 febbraio streaming italiani in gara

Oggi lo snowboard torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani sono pronti a scendere in pista, con le gare che si svolgono nel pomeriggio e saranno trasmesse in diretta streaming. È il momento di scoprire gli orari e tifare i nostri atleti, che puntano a conquistare una medaglia nel giorno più atteso.

È il grande giorno. Una delle gare più attese di tutti i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 per l'Italia. Lo snowboard assegna il suo secondo titolo dopo quello visto ieri nel Big Air, l'unico per il comparto di parallelo, nel PGS. LA DIRETTA LIVE DEL PGS DI SNOWBOARD ALLE 9.00 E ALLE 13.00 Prima le qualificazioni, poi la fase ad eliminazione diretta che porterà a Small Final e Big Final: sarà uno spettacolo unico e speriamo uno spettacolo Tricolore, viste le aspettative che ha il pubblico italiano nei confronti della gara di Livigno. Il team azzurro sarà guidato dall'eterno Roland Fischnaller che vuole continuare a stupire tutti nella sua settima Olimpiade.

