Domani si accende lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri scendono in pista e i fan possono seguirli in diretta streaming o in tv. Dopo una giornata di debutto, la competizione entra nel vivo con le prime gare vere e proprie.

Dopo la prima vera giornata piena di eventi, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono pronte ad entrare nel vivo. Tra le tante specialità in scena in questi giorni non può di certo mancare lo snowboard. Dopo la finale del Big Air maschile, la giornata di oggi sarà interamente dedicata ai giganti paralleli maschili e femminili, che assegneranno i nuovi titoli olimpici. Ci sarà modo anche di conoscere, in serata, chi parteciperà alla finale del Big Air femminile. Le qualificazioni di oggi, stabiliranno infatti le dodici snowboarder che si esibiranno nell’ultimo atto, in programma lunedì 9 febbraio, a partire dalle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, azzurri in gara, streaming

Domani le Olimpiadi di Milano Cortina apriranno le porte con le gare di qualificazione, tra cui lo snowboard.

Questa mattina le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono cominciate con le prime gare, anche se l’apertura ufficiale è prevista per stasera con la cerimonia.

