Domani lo slittino torna in tv con le ultime due run del singolo maschile. Max Langenhan sembra ormai vicino all’oro, mentre Dominik Fischnaller punta a un’altra medaglia dopo quella di Pechino. La gara si svolgerà nel pomeriggio e sarà possibile seguirla anche in streaming.

La gara del singolo maschile oggi andrà in archivio: ultime due run da disputare, Max Langenhan già quasi sicuro dell’oro e Dominik Fischnaller pronto a prendersi un’altra medaglia a Cinque Cerchi dopo quella di Pechino. Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina sarà già il momento di cambiare pagina e passare alle donne. In scena sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo infatti il singolo al femminile di slittino. Spazio alle prime due run che anticiperanno le discese decisive che si disputeranno martedì ed assegneranno le medaglie. In casa Italia grandi speranze per Verena Hofer che sembra a proprio agio sul budello di casa e può addirittura lanciarsi verso una top-5 che sarebbe clamorosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, azzurri in gara, streaming

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Questa mattina è stato comunicato l’orario dello slittino in tv per domani, 7 febbraio, primo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani mattina inizia ufficialmente lo slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa maschile Crans Montana, startlist, streaming; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, startlist, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: discesa maschile, programma, streaming.

A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: discesa femminile, programma, streamingDopo la disputa delle prove cronometrate, si entra finalmente nel vivo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e lo sci alpino è pronto ad ... oasport.it

A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile, programma, streamingGiovedì 5 febbraio, tra la Stelvio di Bormio e l'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo la curiosità sarà tanta. Ufficialmente le Olimpiadi Invernali di ... oasport.it

LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: alle 8.00 la quinta prova, a seguire la sesta ed ultima - x.com

https://www.oasport.it/2026/02/live-slittino-prove-singolo-femminile-olimpiadi-in-diretta-prosegue-lo-studio-per-hofer-e-robatscher/ Seguite con noi la DIRETTA LIVE della terza e quarta manche delle prove dello slittino singolo. Le azzurre si preparano per la fi facebook