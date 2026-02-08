Domani, lunedì 9 febbraio, si chiude il Round Robin del torneo di curling misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani scendono in campo per le ultime partite e gli appassionati si chiedono a che ora potranno seguire gli incontri in tv o in streaming.

Domani, lunedì 9 febbraio, t erminerà ufficialmente il Round Robin relativo al torneo di misto doppio di curling valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una giornata che sarà i mportantissima anche per l’Italia, considerato uno scontro con una delle compagini più competitive del lotto. Nell’unica sessione prevista della prima fase Stefania Constantini ed Amos Mosaner sfideranno infatti gli Stati Uniti, squadra che nei primi quattro incontri disputati ha segnato quattro vittorie, non lasciando pressoché nulla sul piatto. Sulle altre piste si svolgeranno inoltre Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud ed Estonia-Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani si continua a seguire il curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

