A che ora il biathlon oggi in tv Olimpiadi 2026 | programma staffetta mista streaming pettorali di partenza

Oggi, domenica 8 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 portano il biathlon sulle nevi di Anterselva. Alle ore stabilite, partirà la staffetta mista, uno degli eventi più attesi di questa giornata. Gli atleti si preparano sul campo, tra pettorali di partenza e streaming in diretta, pronti a sfidarsi per conquistare i primi punti olimpici.

Oggi, domenica 8 febbraio, sulle nevi di Anterselva prenderà il via l’avventura del biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In terra altoatesina le attese non mancano e il via alle danze sarà dato dalla staffetta mista. Due uomini e due donne si alterneranno in pista per dare il loro contribuito e massimizzare la propria prestazione. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI BIATHLON DALLE 14.05 Tra le fila azzurre si vuol fare bene. Il quartetto formato da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ha qualità ed esperienza per ambire al massimo possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi la neve di Anterselva accoglie i biathleti italiani e internazionali per l’avvio della staffetta mista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani il biathlon torna protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

