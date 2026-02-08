A casa Goggia i tanti complimenti arrivano anche per corrispondenza | Lettere anche dalla Svizzera

A casa di Sofia Goggia arrivano anche le lettere dei tifosi. La portalettere Melissa Ratto, 55 anni, si occupa di consegnare i messaggi di incoraggiamento arrivati da tutta Italia e anche dalla Svizzera. Le strade di Bergamo Alta si riempiono di parole di stima per la campionessa di sci, che riceve apprezzamenti anche attraverso la posta.

Bergamo. I successi sportivi di Sofia Goggia vengono celebrati anche per posta. Nelle strade panoramiche dei colli di Bergamo Alta, direzione Valle di Astino, la portalettere Melissa Ratto, 55 anni, consegna lettere e messaggi dai fan della campionessa di sci. “Questo è un periodo intenso – racconta Melissa -. Oltre ai cartelli di incoraggiamento appesi ai cancelli, le lettere aumentano, arrivano dall’Italia ma anche dall’estero, soprattutto dalla Svizzera. Sono messaggi di complimenti e affetto: una cosa molto bella da vedere”. Melissa ammette che gli avvistamenti della campionessa sono piuttosto rari, essendo sempre impegnata tra gare e allenamenti: “La incontro raramente e lascio la posta a casa della mamma.🔗 Leggi su Bergamonews.it

