8 febbraio Sesto Fiorentino non dimentica la Strage del Collegino

Questa mattina a Sesto Fiorentino si sono riunite diverse persone per ricordare la strage del 1944. Ricordano il bombardamento del Collegino di Colonnata, che costò la vita a 23 bambini e a un giovane chierico. La cerimonia è stata semplice, senza grandi discorsi, ma con il rispetto di sempre per le vittime di quella tragedia.

Firenze, 8 febbraio 2026 – Anche quest'anno Sesto Fiorentino ricorda la strage dell' 8 febbraio 1944, giorno in cui ebbe luogo il bombardamento del Collegino di Colonnata nel quale persero la vita 23 bambini tra i 6 e i 13 anni e il giovane chierico che li accompagnava. La nascita del Collegino. Il "Collegino San Pietro" era nato nel 1943 per opera della marchesa Maria Teresa Pacelli Gerini (cugina di papa Pio XII) che aveva messo a disposizione alcuni locali della propria villa per ospitare alcuni piccoli di famiglie indigenti a causa della guerra. Dopo un ammodernamento per accogliere i bambini, la casa fu inaugurata il 21 novembre 1943.

