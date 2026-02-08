7 ospiti imperdibili a Che Tempo Che Fa l’8 febbraio 2026 | da Bellocchio a Valeria Golino
Questa sera, Fabio Fazio torna su Nove con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Tra gli ospiti ci saranno grandi nomi come Bellocchio e Valeria Golino. La serata promette storie toccanti e momenti di confronto diretto con personaggi noti del cinema e della cultura italiana. Fazio si prepara a coinvolgere il pubblico con un appuntamento che punta a sorprendere e emozionare.
Fabio Fazio si prepara a regalare ai telespettatori del Nove una serata ricca di grandi nomi e storie toccanti con la nuova puntata di Che Tempo Che Fa dell’8 febbraio 2026. Il conduttore, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglierà ospiti d’eccezione che spaziano dal cinema alla letteratura, dal giornalismo alla scienza. Cinema e televisione protagonisti della serata. Il mondo del cinema d’autore sarà rappresentato da due figure di spicco: Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni presenteranno Portobello, la nuova serie HBO Original che racconta la drammatica vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. 🔗 Leggi su Tutto.tv
