Questa mattina, gli investigatori continuano a interrogarlo in caserma. È l’ultimo ad aver visto Zoe Trinchero viva, e per questo motivo gli stanno facendo molte domande. Lui, un amico, si trova lì da ore, mentre si cerca di capire cosa sia successo davvero alla ragazza di 17 anni. Intanto, emerge che aveva accusato un innocente, complicando ancora di più le indagini.

Sarebbe stato lui l'ultimo ad aver visto Zoe Trinchero in vita ed è per questo che i carabinieri lo stanno ascoltando da ore in caserma. Si tratta di uno degli amici che hanno trascorso la serata di venerdì con la 17enne ritrovata morta sulle sponde di un torrente nel centro abitato di Nizza Monferrato, dove viveva. A quanto risulta, tra i due non c'era alcuna relazione sentimentale, né la ragazza aveva altre frequentazioni in corso. Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: «Ha incontrato un ragazzo». Un amico in caserma Zoe, alla fine del suo turno di lavoro al bar della stazione ferroviaria locale, aveva raggiunto la sua comitiva di amici e cenato a casa di uno di loro per poi allontanarsi da sola. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Zoe Trinchero uccisa a 17 anni, l'amico in caserma l'ultimo ad averla vista viva: «Lui è fidanzato». Aveva accusato un innocente

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato.

La ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un torrente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza; Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio: in caserma un amico; Ilaria Spada: Mio marito Kim Rossi Stuart? La nostra relzione è importante per i figli. Se non sei una buona moglie non puoi essere una...; Famiglia uccisa dal monossido, mistero sull'installazione della caldaia: scarichi del gas disposti in maniera corretta? Cosa sappiamo.

Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: «Ha incontrato un ragazzo». Un amico in casermaLa fine di Zoe Trinchero è scritta nei segni scuri che il fango non è riuscito a nascondere: un trauma cranico profondo, ecchimosi sul volto e quei solchi intorno al collo ... corriereadriatico.it

Zoe Trinchero uccisa a 17 anni, l'amico in caserma l'ultimo ad averla vista viva: «Lui è fidanzato». Aveva accusato un innocenteSarebbe stato lui l'ultimo ad aver visto Zoe Trinchero in vita ed è per questo che i carabinieri lo stanno ascoltando da ore in caserma. Si tratta di uno degli amici che ... leggo.it

Il cadavere di una ragazza è stato trovato in un torrente a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Si tratta di Zoe Trinchero, 17enne del posto, che aveva trascorso la serata a casa di amici che dopo la sua scomparsa hanno dato l’allarme. Dopo la notizia, un gru facebook

Una ragazza di 17 anni,Zoe Trinchero,è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). La ragazza è stata strangolata e gettata nel canale. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città con amici,poi si sarebbe allontanat x.com