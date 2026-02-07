Zoe Trinchero fermato un ragazzo di vent' anni | Ha confessato l' omicidio Aveva provato a dare la colpa a un altro

La polizia ha fermato un ragazzo di vent'anni, sospettato di aver ucciso Zoe Trinchero. L’uomo, che sarebbe l’ex fidanzato della giovane, ha confessato l’omicidio dopo essere stato individuato e ascoltato dagli investigatori. In un primo momento aveva cercato di incolpare qualcun altro, ma alla fine ha ammesso le sue responsabilità. La sua confessione arriva dopo settimane di indagini e ricerche.

Un ragazzo di vent'anni è stato fermato per l'omicidio di Zoe Trinchero: si tratterebbe, scrive l'Adnkronos, dell'ex fidanzato della vittima. Pressato dalle risultanze investigative il ventenne, Alex Manna, avrebbe confessato davanti al pm di turno del Tribunale di Alessandria, Giacomo Ferrando, e ai carabinieri impegnati nelle indagini. Zoe Trinchero, c'è un fermato Le dichiarazioni rese dai testimoni agli inquirenti dalla nottata hanno evidenziato palesi incongruenze, inducendo gli investigatori ad approfondire il contesto investigativo, ottenendo riscontri oggettivi.

