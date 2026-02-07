Zelensky nuovi colloqui Ucraina-Russia negli Stati Uniti | possibile vertice a Miami

Il presidente ucraino Zelensky annuncia di aver ricevuto un invito dagli Stati Uniti per nuovi colloqui con la Russia. L’obiettivo di Kiev è trovare una soluzione al conflitto, mentre sul campo le operazioni militari continuano con raid e scontri. Si parla di un possibile vertice a Miami per cercare di mettere fine alla guerra entro l’estate. Il governo di Washington spinge per arrivare a un accordo rapido, ma ancora non si vedono passi concreti in questa direzione.

Il presidente dell’Ucraina conferma l’invito di Washington e rilancia l’obiettivo americano di chiudere il conflitto entro l’estate, mentre sul campo continuano i raid Le delegazioni di Kiev e Mosca sono state invitate negli Stati Uniti per una nuova tornata di colloqui, prevista con ogni probabilità a Miami già dalla prossima settimana. A confermarlo è stato Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, sottolineando come il suo Paese abbia già accettato la proposta americana di incontri in formato bilaterale, un ulteriore passaggio nel complesso percorso negoziale che coinvolge anche Washington. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che ci saranno nuovi negoziati.

