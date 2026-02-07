Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe a Napoli l' autopsia conferma la ferita fatale all' aorta

Questa mattina a Napoli sono stati resi noti i primi dettagli dell'autopsia su Ylenia Musella, la giovane uccisa dal fratello Giuseppe. I risultati mostrano che la causa della morte è stata una ferita all’aorta di appena un millimetro. La scoperta chiarisce come un piccolo taglio possa aver avuto effetti fatali, lasciando senza parole chi sta seguendo il caso.

Ylenia Musella è morta a causa di una lesione di un millimetro all'aorta. A confermarlo è stata l'autopsia eseguita sul cadavere della 22enne uccisa a Napoli dal fratello Giuseppe, che l'ha colpita con una coltellata alle spalle. L'omicida, reo confesso, resta in carcere mentre nella giornata di sabato sono previsti i funerali della giovane.

