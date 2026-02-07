Ylenia Musella morta per una lesione da un millimetro oggi i funerali Il fratello Giuseppe resta in carcere | Si è costruito una falsa verità

I funerali di Ylenia Musella si svolgeranno oggi, mentre il fratello Giuseppe resta in carcere. La gip Maria Rosaria Aufieri ha confermato il provvedimento di detenzione, ritenendo poco credibile la versione di Giuseppe, che sostiene di aver costruito una falsa verità. La vicenda ha scosso tutta la comunità, lasciando molti con il dubbio su cosa sia realmente successo quella tragica notte.

Giuseppe Musella resta in carcere. Il 28enne che ha ucciso la sorella Yelenia non è stato ritenuto credibile dalla gip Maria Rosaria Aufieri che ha convalidato il provvedimento di fermo per l'omicidio volontario della 22enne avvenuto nella notte del 4 febbraio nel rione Concal di Ponticelli. Il delitto al termine di una lite familiare: la giovane aveva ferito il cagnolino al quale il fratello era molto legato. Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane, la verità dal testimone presente all'omicidio: i retroscena emersi dall'udienza Per la giudice la versione del coltello lanciato da Musella contro la sorella ma senza l'intenzione di uccidere non sarebbe credibile, così come ritiene che l'indagato abbia provato a cancellare le prove a suo carico rimuovendo i profili social. 🔗 Leggi su Leggo.it

Questa mattina il gip ha deciso che l’uomo accusato dell’omicidio di Ylenia Musella deve rimanere in cella.

Questa mattina a Napoli il giudice ha convalidato l’arresto del fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata nel rione Conocale.

Ylenia è morta per una micro lesione all’aorta. Il fratello resta in carcere: Versione non credibileEmergono i primi risultati dall'autopsia sul corpo di Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli dal fratello Giuseppe, che resta in carcere ... fanpage.it

Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe a Napoli, l'autopsia conferma la ferita fatale all'aortaEseguita l'autopsia sul cadavere di Ylenia Musella, accoltellata dal fratello: a causare al morte una lesione all'aorta di appena un millimetro ... virgilio.it

Una donna avrebbe assistito alla tragica lite che ha portato al ferimento mortale di Ylenia Musella, uccisa dal fratello a Ponticelli; lo rende noto l’avvocato del giovane: https://fanpa.ge/BhUBE facebook

Ylenia Musella uccisa a Napoli, il fratello ha confessato | Il cagnolino di lui avrebbe scatenato la lite #napoli x.com