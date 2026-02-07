Ylenia Musella i movimenti del fratello Giuseppe dopo l' omicidio | la ricostruzione Così ha iniziato a pianificare la sua linea difensiva

La polizia ha ricostruito i movimenti di Giuseppe Musella subito dopo aver ucciso la sorella Ylenia. Secondo le testimonianze, il giovane non ha mostrato segni di panico e si è diretto verso il suo quartiere senza apparente esitazione. La scena del delitto, con la vittima riversa a terra, è stata seguita da un comportamento calmo e pianificato da parte di Giuseppe, che ora si trova sotto interrogatorio. La procura sta analizzando le sue mosse e le sue parole per capire meglio le motivazioni di questo gesto.

Dopo aver affondato la lama nella schiena della sorella, Giuseppe Musella non ha perso la calma. Mentre Ylenia moriva, il ventottenne è tornato nel suo quartiere con una freddezza che il giudice definisce "lucida". In quelle ore frenetiche, Musella si è procurato la droga, l'ha assunta e poi ha cercato rifugio presso i familiari del padre (attualmente detenuto). Lì, con estrema precisione, si è sbarazzato del cellulare e, secondo la ricostruzione del gip, «ha iniziato a pianificare la sua linea difensiva» nel tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità. Ylenia Musella uccisa, la maestra: «La sua era un'anima ribelle, soffriva per l'assenza del papà. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ylenia Musella, i movimenti del fratello Giuseppe dopo l'omicidio: la ricostruzione. «Così ha iniziato a pianificare la sua linea difensiva» Approfondimenti su Ylenia Musella Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane, la verità del testimone presente all'omicidio: i retroscena emersi dall'udienza Un testimone presente nell’appartamento del rione Conocal a Napoli racconta cosa è successo davvero quella sera. Omicidio Ylenia Musella, il racconto della testimone sul fratello Giuseppe in lacrime dopo averla accoltellata Una vicina di casa ha raccontato di aver prestato la sua auto per portare Ylenia Musella in ospedale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ylenia Musella Argomenti discussi: Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato; Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane: cosa non torna? La verità del testimone presente all'omicidio; Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane: cosa non torna? La verità del testimone presente all'omicidio; La confessione di Giuseppe Musella che ha ucciso la sorella Ylenia: Musica ad alto volume, non mi faceva dormire. Ylenia Musella, i movimenti del fratello Giuseppe dopo l'omicidio: la ricostruzione. «Così ha iniziato a pianificare la sua linea difensiva»Dopo aver affondato la lama nella schiena della sorella, Giuseppe Musella non ha perso la calma. Mentre Ylenia moriva, il ventottenne è tornato nel suo quartiere con una freddezza che ... leggo.it Ylenia Musella, il fratello Giuseppe: «L'ho uccisa per la musica alta, volevo dormire»Si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella, Giuseppe Musella, il 28enne stanotte sottoposto a fermo dalla Procura ... ilmessaggero.it Omicidio Ylenia Musella, resta in carcere il fratello #yleniamusella #omicidio #sentenza facebook Ylenia Musella uccisa a Napoli, il fratello ha confessato | Il cagnolino di lui avrebbe scatenato la lite #napoli x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.