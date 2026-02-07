Ylenia Musella come è morta? Fatale una piccola lesione all' aorta Il fratello era lucido pianificava già la linea difensiva

La ragazza di 22 anni è morta a causa di una piccola lesione all'aorta, appena un millimetro, che si è rivelata fatale. È successo nel tardo pomeriggio, quando il fratello Giuseppe l’ha colpita con un coltello. Lui era lucido e già pensava a come difendersi in tribunale. La vicenda ha lasciato tutti scioccati.

È stata una minuscola lesione all'aorta, di appena un millimetro, a causare la morte di Ylenia Musella, la 22enne, uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe, nel tardo pomeriggio dello scorso 4 febbraio, nel rione Conocale di Napoli. Le esequie della ragazza si terranno alle 16,30 nella chiesa Sacra Famiglia al rione Luzzatti. «Secondo quanto ci riferisce il nostro consulente, che ha preso parte all'esame autoptico, è plausibile ritenere che la ferita riscontrata sulla schiena della povera Ylenia, sia stata causata dal lancio del coltello», fa sapere l'avvocato Andrea Fabbozzo, legale, con il collega Leopoldo Perone, di Giuseppe Musella, 28 anni, per il quale il gip di Napoli Aufieri, non ritenendo credibile la versione dei fatti resa dal giovane, nella tarda serata di ieri ha convalidato il fermo per omicidio volontario aggravato e disposto la permanenza in carcere per l'indagato.

