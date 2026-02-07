Ylenia è morta per una micro lesione all'aorta Il fratello resta in carcere | Versione non credibile

La giovane di 22 anni è morta a Napoli a causa di una micro lesione all’aorta. I risultati dell’autopsia sono stati resi noti e confermano il grave trauma subito. Il fratello, Giuseppe, che si trova ancora in carcere, ha fornito una versione dei fatti che gli investigatori considerano poco credibile. La vicenda si sta approfondendo e ora si attende il proseguimento delle indagini.

Emergono i primi risultati dall'autopsia sul corpo di Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli dal fratello Giuseppe, che resta in carcere. Il giovane dice di aver lanciato il coltello contro la sorella, ma la sua versione non è ritenuta credibile. Oggi i funerali della ragazza.

