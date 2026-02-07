La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Yildiz. La società ha condiviso un video che mostra il momento della firma, dando ai tifosi un’immagine emozionante del giocatore turco ancora legato ai bianconeri. La notizia ha fatto il giro dei social e ha riacceso l’entusiasmo tra i supporter juventini.

Yildiz ha rinnovato con la Juventus e il club bianconero ha fatto rivivere la firma del turco con un video davvero molto emozionante. Oggi è un giorno sicuramente storico per la Juventus visto il rinnovo di Yildiz fino al 2030. E la Juventus ha deciso di far rivivere questo giorno attraverso tutti i retroscena della firma del numero 10 della Vecchia Signora. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Un video che ha consentito ai tifosi di essere presenti in una giornata che sin da ora si preannuncia storica. Yildiz ha sposato il progetto Juventus e il video è la conferma di come il turco ha i colori bianconeri tatuati sul proprio corpo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz rinnova con la Juventus, tutti i retroscena del giorno del numero 10: il VIDEO dei bianconeri fa emozionare i tifosi

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz fino al 2030.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz con un post sui social, scatenando i tifosi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

