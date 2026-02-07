Yildiz pronto a scalare le gerarchie | ecco chi guadagna di più attualmente alla Juventus La classifica

La Juventus si prepara a cambiare ancora. Yildiz, dopo aver rinnovato, diventa il giocatore più pagato della rosa, superando Vlahovic. La sua posizione in classifica salariale si alza di molto e il club punta su di lui per il futuro.

Yildiz scala le gerarchie salariali dopo il rinnovo, sarà il più pagato dopo l’addio di Vlahovic. Il simbolo del nuovo ciclo bianconero. Il rinnovo di Kenan Yildiz non è soltanto un’operazione di blindatura contrattuale, ma rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma all’interno dell’economia e della gerarchia della Juventus. Come evidenziato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il talento turco ha compiuto un balzo senza precedenti nella piramide degli ingaggi societari. Con il nuovo accordo siglato sotto la supervisione dell’AD Damien Comolli, il classe 2005 è passato fulmineamente dal 19° posto al secondo posto nella classifica degli stipendi della rosa bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

