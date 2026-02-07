La Juventus si prepara a ufficializzare il rinnovo di Yildiz, il suo numero 10. L’attenzione dei tifosi è tutta rivolta a questa decisione, che potrebbe arrivare presto. Intanto, il giocatore continua a mostrare il suo valore in campo, lasciando sperare in un futuro ancora più brillante con la maglia bianconera. La società lavora per chiudere l’accordo, mentre sui social circolano già le prime indiscrezioni.

Yildiz Juventus, cresce l’attesa per il rinnovo del fuoriclasse bianconero. Ecco come potrebbe essere annunciato, tra uno show e Spalletti. La Juve mette a segno il colpo più importante a mercato chiuso, ovvero il rinnovo di Kenan Yildiz. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il prolungamento fino al 2030 rappresenta un segnale chiarissimo alle concorrenti internazionali, come Real Madrid e Arsenal, che da mesi corteggiavano il gioiello bianconero. L’intesa, raggiunta grazie al lavoro della dirigenza con l’entourage del calciatore, prevede un adeguamento economico imponente: lo stipendio passerà da 1,7 a 6 milioni di euro netti, destinati a diventare 7 più bonus dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus: spettacolo, show e (forse) accenno di Spalletti. Come potrebbe essere annunciato il rinnovo del numero 10

Approfondimenti su Yildiz Juventus

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz fino al 2030.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Yildiz Juventus

Argomenti discussi: Yildiz, niente Coppa Italia: la stella della Juve tornerà contro l'Inter; Straordinari Juve, ma Yildiz e Cambiaso...: Spalletti vuole tutto e non fa sconti; McTominay e Yildiz, pronti i rinnovi fino al 2030. Juve su Celik e Senesi; La Juve crea e sbaglia, l'Atalanta no: Scamacca, Sulemana e Pasalic portano Palladino in semifinale.

Juve, in arrivo l'annuncio del rinnovo di Yildiz: attesa per la conferenza di SpallettiSuper contratto per il dieci turco: subito 6 milioni In estate salirà a quota 7, sarà il più pagato della rosa ... msn.com

Juve show al Tardini, Spalletti con il fiato sospeso per YildizLa Juventus ha battuto nettamente il Parma con il punteggio di 1-4. I bianconeri sono entrati in campo subito bene e dopo una manciata di minuti Conceicao. tuttomercatoweb.com

Ci siamo per la grande firma in casa #Juventus. Sono le ore di Kenan #Yildiz, che presto metterà nero su bianco al nuovo contratto. Si chiude quindi la lunga telenovela sul futuro del numero dieci, con la ‘Vecchia Signora’ pronta ad annunciare il prolung facebook

La Juventus blinda il suo talento: #Yildiz rinnoverà in bianconero e diventerà uno dei calciatori più pagati della rosa. L’annuncio è già atteso nelle prossime ore. Accordo fino al 2030 tra il 10 turco e il club x.com