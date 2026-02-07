WWE | Devastante lutto colpisce l’arbitro Daphne LaShaunn

Una notizia drammatica scuote il mondo della WWE. È stato annunciato il decesso dell’arbitro Daphne LaShaunn, colpita da un lutto improvviso e devastante. I dettagli sulla morte non sono ancora stati resi ufficiali, ma il dolore si sente tra atleti, colleghi e fan, che si stringono intorno alla famiglia dell’arbitro in questo momento difficile.

Da diverse ore sta circolando una notizia che ha suscitato molto clamore, purtroppo per le ragioni più brutte che possano esserci. Un lutto terribile ha infatti colpito l'arbitro WWE Daphne LaShaunn, che qualcuno ricorderà anche con il nome utilizzato anche da wrestler, ossia Aja Smith. Il racconto dell'accaduto. Appena tre giorni fa, nella serata di mercoledì, Aja Smith ha dichiarato di aver purtroppo perso diversi membri della sua famiglia in un incendio domestico: a perdere la vita sono stati i suoi nonni, suo zio e suo cugino. Una notizia devastante, che la ragazza ha diffuso attraverso un toccante post su Instagram: "Il mio cuore è in pena adesso.

