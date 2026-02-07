weekly beasts

Questa settimana tra gli animali fotografati ci sono un cavallo di Przewalski, delle manguste striate e dei parrocchetti dal collare. Tutti esemplari che attirano l’attenzione per le loro caratteristiche uniche e il loro habitat. Le foto mostrano la varietà di specie che si possono trovare in natura e il modo in cui si muovono, si cibano e vivono nel loro ambiente. Un’occasione per scoprire meglio queste creature, spesso lontane dagli sguardi quotidiani.

In questi giorni in Florida fa un freddo insolito e le iguane ne stanno soffrendo particolarmente. Sono animali a sangue freddo, cioè non sono in grado di regolare internamente la loro temperatura corporea, che dipende soprattutto dall’ambiente esterno: questo fa sì che sotto certe temperature entrino in uno stato di torpore che le fa immobilizzare. In questa raccolta trovate un’iguana bloccata dal freddo tra le mani di una dipendente della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, l’agenzia statale per la tutela di fauna selvatica e risorse acquatiche, ma trovate altre fotografie all’interno dell’articolo che abbiamo scritto sul Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

