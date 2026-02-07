Weekend sulla neve | Obiettivo accoglienza

Dopo quasi 40 centimetri di neve caduti negli ultimi giorni, la stazione sciistica di Cerreto Laghi si prepara a ricevere tanti visitatori. Il week-end si preannuncia pieno di appassionati di sport invernali, pronti a sciare e divertirsi in montagna. La neve fresca ha portato entusiasmo tra gli operatori e i turisti, che sperano in giorni di buon afflusso e ottime condizioni.

Dopo i quasi 40 centimetri di neve caduti negli ultimi giorni, la stazione sciistica di Cerreto Laghi si prepara ad affrontare un fine settimana che si preannuncia molto positivo per gli appassionati degli sport invernali e per il turismo in montagna. La stagione, nonostante un meteo spesso incerto e capriccioso, sta infatti mostrando segnali decisamente migliori rispetto agli anni passati, quando la mancanza di precipitazioni aveva spesso lasciato la montagna letteralmente a secco, creando non poche difficoltà agli operatori del settore. La nuova gestione degli impianti si dice pronta ad accogliere sciatori e visitatori anche per questo weekend; infatti, sabato e domenica gli impianti saranno aperti dalle ore 8.

