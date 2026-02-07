Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 febbraio

Questo fine settimana a Roma si svolgono diversi eventi tra arte, musica e feste di Carnevale. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, la città si anima con mostre gratuite, installazioni urbane e iniziative all’aperto. Tante occasioni per chi vuole scoprire qualcosa di nuovo o trascorrere un weekend in famiglia, tra il centro storico e i quartieri metropolitani.

Roma si prepara a vivere un nuovo weekend ricco di appuntamenti ed eventi tra arte, musica, installazioni urbane e feste di Carnevale: s abato 7 e domenica 8 febbraio la Capitale è pronta ad offrire un ventaglio di eventi che spaziano dalle grandi mostre gratuite alla cultura pop, passando per iniziative all’aria aperta e momenti di festa per tutta la famiglia, tra centro storico e territorio metropolitano. LEGGI ANCHE: ‘ICE OUT!’: la street art di Laika a Roma contro l’ICE ai Giochi Eventi a Roma nel weekend 7-8 Febbraio: ultimi giorni per Rubens e Caravaggio gratis nella mostra “Cristo nostra pace”.🔗 Leggi su Funweek.it

Il maltempo non ferma i romani, che si preparano a vivere un weekend intenso a Roma.

