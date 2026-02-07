Il nuovo sparatutto WARDOGS, sviluppato da Team17 e BULKHEAD, promette di portare la guerra totale su schermo. Si tratta di un FPS tattico che punta a offrire un’esperienza di gioco su larga scala, con molte scelte che restano nel menu anche dopo aver spento la console. Gli sviluppatori vogliono creare un mondo sandbox in cui ogni decisione conta e può cambiare il corso degli eventi. La presentazione ufficiale ha già acceso l’interesse degli appassionati di giochi di guerra e strategia.

Team17 e BULKHEAD hanno svelato WARDOGS, un nuovo FPS tattico di guerra totale che ambisce a ridefinire il concetto di sparatutto su larga scala. In arrivo in Early Access su PC tramite Steam nel 2026, il progetto punta su un mix ambizioso di combattimento tattico, sandbox militare, sistemi economici persistenti e mappe enormi, con scontri fino a 100 giocatori. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza di guerra moderna dove ogni decisione del giocatore ha un impatto reale e duraturo sul campo di battaglia. Guerra aperta e sandbox militare su scala estrema. WARDOGS è ambientato all’interno di una colossale mappa militare di 256 chilometri quadrati, concepita come uno spazio di conflitto dinamico e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - WARDOGS: lo sparatutto tattico su larga scala che punta su guerra totale, sandbox e scelte persistenti

Approfondimenti su WARDOGS TEAM17

