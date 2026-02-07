Vueling licenziamento collettivo per 84 assistenti di volo a Fiumicino | incentivi a chi non si oppone

Vueling ha avviato il licenziamento collettivo per 84 assistenti di volo a Fiumicino. L’azienda ha raggiunto un accordo con i sindacati e ha deciso di avviare le uscite dal 1° marzo. Per alcuni lavoratori ci sono incentivi se non si oppongono al provvedimento. La notizia ha suscitato già reazioni tra i dipendenti e le rappresentanze sindacali.

Fiumicino, 7 febbraio 2025 – C’è l’accordo sul licenziamento collettivo avviato da Vueling per 84 lavoratori, tutti assistenti di volo impiegati presso la base di Roma Fiumicino, che scatterà dal 1 marzo. L’accordo è stato siglato al ministero del Lavoro da Vueling Airlines Sa e dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Anpac, Rsa. Gli incentivi a chi non si oppone. I licenziamenti, a quanto apprende l’AdnKronos che ha potuto visionare il verbale di accordo, saranno effettuati applicando il “ criterio della non opposizione “, ovvero: ai lavoratori che non si opporranno al licenziamento, sottoscrivendo un apposito verbale, verrà riconosciuto un “ incentivo economico ” pari a 22 mensilità della retribuzione annua lorda e potranno scegliere poi se chiedere l’assunzione ex novo presso la sede spagnola, a Barcellona.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Vueling Assistenti Vueling, licenziamento collettivo per 84 lavoratori Fiumicino: incentivo a chi non si oppone Questa mattina Vueling ha annunciato il licenziamento di 84 assistenti di volo a Fiumicino. Vueling, scattano i licenziamenti a Roma Fiumicino: 84 a rischio. I sindacati: "A poche ore dal baratro nessuna trasparenza" Vueling ha deciso di licenziare 84 dipendenti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vueling Assistenti Argomenti discussi: Vueling, licenziamento collettivo per 84 lavoratori Fiumicino: incentivo a chi non si oppone; Sindacati, scongiurati licenziamenti coatti per assistenti di volo Vueling; Vueling, licenziamento collettivo per 84 lavoratori Fiumicino: incentivo a chi non si oppone; Vueling, scattano i licenziamenti a Roma Fiumicino: 84 a rischio. I sindacati: A poche ore dal baratro nessuna trasparenza. Vueling, licenziamento collettivo per 84 lavoratori Fiumicino: incentivo a chi non si opponeC'è l'accordo sul licenziamento collettivo avviato da Vueling per 84 lavoratori, tutti assistenti di volo impiegati presso la base di Roma Fiumicino, che scatterà dal 1 marzo. L'accordo è stato ... adnkronos.com Vueling, scattano i licenziamenti a Roma Fiumicino: 84 a rischio. I sindacati: A poche ore dal baratro nessuna trasparenzaLa denuncia del sindacato Usb: I lavoratori rischiano il licenziamento perché l'azienda è rimasta chiusa a ogni richiesta di applicare ammortizzatori sociali. Attesa per l'incontro al ministero del ... today.it Vueling, licenziamento collettivo per 84 lavoratori Fiumicino: incentivo a chi non si oppone x.com #Attualità #ultimora Vueling, licenziamento collettivo per 84 lavoratori Fiumicino: incentivo a chi non si oppone: #ILMONITO (Adnkronos) – C’è l’accordo sul licenziamento collettivo avviato da Vueling per 84 lavoratori, tutti assistenti di volo impiegati presso la L facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.