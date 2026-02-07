Vomero 37enne minacciata ed aggredita dopo aver rischiato di essere investita da un centauro contro

Una donna di 37 anni è stata minacciata e aggredita a Napoli, nel quartiere Vomero, dopo aver rischiato di essere investita da uno scooter guidato contromano. L'episodio, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, ha visto la donna, mentre passeggiava con i suoi cani, imbattersi in un giovane alla guida di un motorino che procedeva in direzione opposta al senso di marcia. La situazione, già tesa per il pericolo subito, è degenerata quando la donna ha tentato di documentare l'infrazione, estraendo il suo smartphone per fotografare la targa del veicolo. Questa reazione ha innescato una violenta reazione da parte del conducente dello scooter, che è tornato sul posto, non solo da solo, ma accompagnato da altri due giovani a bordo di un secondo scooter.

