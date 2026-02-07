Remco Evenepoel conquista ancora una vittoria in salita alla quarta tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2026. Il belga si mette in mostra come uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione, superando la concorrenza e ricordando le imprese di Pogacar. Sul podio, insieme a lui, si ferma anche Pellizzari, che si prende il terzo posto. La corsa continua a offrire spettacolo e sorprese.

Roma, 7 febbraio 2026 - Remco Evenepoel fa il Tadej Pogacar: continua l'ottimo inizio di stagione del belga, che vince ancora e, in occasione della quarta tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2026, lo fa ricordando da vicino le gesta del fuoriclasse sloveno, che in questo 2026 deve invece ancora debuttare. La vittoria di Evenepoel e le dichiarazioni. Finché si tratta di dominare nelle cronometro, Evenepoel ormai non sorprende più, come anche questi primissimi assaggi alla corte della Red Bull-Bora-Hansgrohe hanno confermato: quando invece l'acuto arriva in salita, pensando alle difficoltà del recente passato, c'è da raccogliere ottimi back. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volta a la Comunitat Valenciana 2026, acuto in salita per Evenepoel: Pellizzari terzo

