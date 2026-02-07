Volley In serie C Lunigiana la pausa è servita per riordinare le idee Vietato fallire col fanalino di coda Delfino Pescia

La squadra di Lunigiana si prepara a riprendere il campionato di Serie C femminile dopo una lunga pausa. La partita contro il fanalino di coda Delfino Pescia si avvicina, e per le ragazze sarà fondamentale non fallire. La pausa ha servito a riorganizzare le idee e a tornare in forma, ma ora bisogna dimostrare sul campo di essere pronte.

Dopo una lunga pausa, il Volley Team Lunigiana si prepara a tornare in campo per la prima giornata del girone di ritorno del campionato femminile di Serie C, girone A. Questo periodo di stop è stato fondamentale per permettere alla squadra lunigianese di riordinare le idee e lavorare sulla condizione fisica, proprio come richiesto dal nuovo allenatore Alfeo Bragoni. Le lunigianesi, che iniziano la seconda fase del campionato con soli 6 punti, si apprestano ad affrontare la sfida contro il Delfino Pescia, fanalino di coda. La partita prenderà piede alle 18 al "PalaButtini" di Villafranca e sarà arbitrata da Daniela Scirè.

