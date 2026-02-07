vivrai sempre con noi mazzi di fiori cuori bigliettini e fotografie per xhesika

A Lucca, un banco vuoto si riempie di ricordi e affetto. Mazzi di fiori, bigliettini e fotografie sono stati messi lì, davanti al muro, per ricordare Xhesika. Le persone lasciano messaggi e immagini, dimostrando che il suo ricordo resta vivo tra di loro.

Lucca, 7 febbraio 2026 – Ci sono mazzi di fiori, bigliettini e fotografie. Stanno lì, sopra un banco rimasto vuoto e spostato di lato, di fronte al muro: perché «Xhesika vive», come ricorda uno di quei pezzi di carta colorata. Accanto ancora le sue cose: la bottiglietta d’acqua e il diario con le poesie, che Jessica amava scrivere. È questo l’omaggio – l’ennesimo – che gli studenti hanno voluto dedicare all’amica quindicenne, morta insieme alla famiglia nella tragedia di Rughi. Papà Arti, mamma Jonida e i figli Hadjar e Xhesika: famiglia sterminata dal monossido, chi erano le vittime La tragedia della famiglia Kola ha lasciato sotto choc due istituti comprensivi: quello di Camigliano, che la ragazza frequentava dallo scorso anno, e quello di Porcari, dove Jessica aveva iniziato il percorso di studi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Xhesika Vive

Ultime notizie su Xhesika Vive

