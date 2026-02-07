Emiliano Viviano, ex portiere dell’Inter, si apre raccontando i suoi anni in nerazzurro. Dice che il suo unico vero rimpianto è la cessione, che avvenne contro il volere del club. Sette anni dopo, l’ex portiere rivela di aver agito contro le decisioni della società e riflette sui momenti passati in maglia nerazzurra.

Inter News 24 Emiliano Viviano, ex portiere dell’Inter, tra le altre, ritiratosi nel 2024 ha rivelato alcuni aneddoti della sua carriera e qualche rimpianto. Emiliano Viviano, ex portiere dal carattere forte e senza peli sulla lingua, si è ritirato nel 2024 e oggi, a distanza di tempo, apre il suo album dei ricordi su La Gazzetta dello Sport. Tra aneddoti legati ai suoi allenatori, le esperienze internazionali e qualche rimorso, Viviano riflette sulla sua carriera e sulla sua evoluzione personale. Un viaggio che l’ha portato a capire l’importanza di un approccio più equilibrato, rispetto al carattere impulsivo che ha segnato alcune fasi della sua vita da calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano e l’esperienza all’Inter: «Il mio unico rimpianto fu questo. Cessione?Andai contro il club. Sette anni dopo…»

Approfondimenti su Inter News 24

Viviano ricorda i suoi anni all’Arsenal, confessando che in panchina puzzava di vodka.

Viviano racconta di aver preso un rosso diretto in B dopo aver sentito un “Fai schifo”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter News 24

Argomenti discussi: Carnevale 2026: le Matte Maschere Maccus animano Pirri, Quartu e Quartucciu. Il programma; Viviano: Behrami lasciò la Fiorentina per scelta di Montella, non fu un traditore.

Viviano: All'Arsenal puzzavo di vodka, chiuso in hotel ad aspettare l'InterL'ex portiere racconta alcuni aneddoti legati alla propria carriera. calciomercato.com

Viviano: Napoli: due acquisti prospettici, il vero colpo è della Roma. Vergara al Bari senza infortuniIl Napoli, grazie alla sconfitta della Roma contro l'Udinese, è terzo da solo in classifica, in piena zona Champions League. I partenopei hanno un punto di vantaggio sulla Juventus, tre nei confronti ... msn.com

E' terminato il calciomercato d'inverno! , che chiude la giornata con la cessione di Castrovilli al Cesena e l'acquisto di Traorè dal Southampton. In definitiva, sono 11 i volti nuovi, contro i 9 andati via. C facebook