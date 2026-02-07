Viviano racconta di aver preso un rosso diretto in B dopo aver sentito un “Fai schifo”. Ricorda anche Zeman, che lo vide fumare dietro al pullman. Poi, confessa il suo rimpianto, senza giri di parole.

Mercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. Accordo di massima anche per lui! Viviano dice tutto: «Per un “Fai schifo” in B ho preso un rosso diretto. Zeman? Mi vide fumare dietro al pullman. Il mio rimpianto.» Napoli, restyling del Maradona o un nuovo impianto? La strategia di Comune e club, verso gli Europei di calcio del 2032 Cagliari, Mazzitelli si racconta: «Qui le cose filano. Scudetto? Dico Inter. Gol alla Juve una gioia immensa. Il centrocampista più forte.» Roma, i numeri non mentono! Pochi gol e Gasperini prepara la mossa a sorpresa: ecco cosa può succedere Chivu Inter, avanti insieme: i motivi che spingono al rinnovo del tecnico e tutti i dettagli del nuovo accordo in arrivo Mercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Viviano dice tutto: «Per un “Fai schifo” in B ho preso un rosso diretto. Zeman? Mi vide fumare dietro al pullman. Il mio rimpianto…»

Approfondimenti su Viviano Zeman

Viviano ricorda i suoi anni all’Arsenal, confessando che in panchina puzzava di vodka.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Viviano Zeman

Argomenti discussi: Viviano: Conte caduto in trappola o ha fatto apposta? Ottavo-decimo posto nella scala Mazzarri…; Behrami dalla Fiorentina al Napoli, Viviano: Passò per traditore, ma fu Montella a bocciarlo; Viviano: Behrami idolo a Firenze, ora posso dire perché andò al Napoli: altro che traditore; IL RACCONTO - Viviano: Fiorentina, Behrami passò per traditore dopo la cessione al Napoli, ma fu bocciato da Montella.

Viviano svela: «Per un Fai schifo in B ho preso un rosso diretto. Zeman? Mi vide fumare… Il mio rimpianto…». Le paroleViviano svela: «Per un Fai schifo in B ho preso un rosso diretto. Zeman? Mi vide fumare… Il mio rimpianto…». Le parole Emiliano Viviano, portiere dal grande carattere e senza peli sulla lingua, si è ... calcionews24.com

Viviano: Inter, che rimpianto: una cazzata fatta di pancia. Allenare? Sì, ma poi vedo Chivu…Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato del suo passato e anche del periodo all'Inter ... fcinter1908.it

Duro attacco di Emiliano #Viviano all'indirizzo di Claudio #Lotito Intervenendo ai microfoni di "Radio Radio", l'ex portiere di #Fiorentina e #Sampdoria ha commentato l'attuale situazione della #Lazio, non risparmiando frecciatine all'indirizzo del patron bia facebook